Решения руководящих органов Евросоюза по важнейшим для блока вопросам должны приниматься не консенсусом, а на основе квалифицированного большинства голосов. Так считает зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

Решения руководящих органов Евросоюза по важнейшим для блока вопросам должны приниматься не консенсусом, а на основе квалифицированного большинства голосов. Так считает зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович.Самые важные решения Евросоюз должен принимать быстрее, чем сейчас, а на достижение консенсуса иногда требуется очень длительное время, заявил он в эфире Словацкого телевидения. Необходимость изменить порядок принятия решений в руководящих органах ЕС, по словам Шефчовича, диктуют растущие внутренние проблемы в государствах, входящих в Евросоюз.Единство Европы, по его мнению, хотят разрушить все более активно проявляющие себя экстремистские организации и политики-популисты, передает ТАСС. Шефчович призывает учесть уроки истории и подумать, куда может привести складывающаяся ситуация. Кроме того, напомнил он, к изменению порядка принятия решений в руководящих органах ЕС призвал на днях и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.