Самому старому человеку Великобритании — Грейс Джонс — в воскресенье исполнилось 112 лет. С 50 лет она ежедневно выпивает на ночь порцию виски.
Самому старому человеку Великобритании — Грейс Джонс — в воскресенье исполнилось 112 лет.
Уроженка Ливерпуля, пережившая 26 премьер-министров, ставшая свидетельницей двух мировых войн, поделилась секретом долголетия с читателями газеты Daily mail.
По ее словам, в течение последних 62 лет она ежедневно перед сном выпивала по глотку виски. Британка отмечает, что виски обязательно должен быть односолодовым.
"Я начала пить виски каждый вечер, когда мне исполнилось 50 лет и не собираюсь останавливаться", — говорит Грейс и ссылается на своего лечащего врача, который поддержал ее в такой "диете долголетия". "Это полезно для твоего сердца", — приводит женщина слова своего доктора.
В прошлом хозяйка фабрики по производству дамских шляпок, Грейс продолжает вести активный для своего возраста образ жизни. Особенное внимание британка уделяет своему внешнему виду. Она по-прежнему много читает, иногда смотрит телевизор, чтобы быть в курсе событий. Одно из любимых развлечений самой старой жительницы Британии — шопинг.