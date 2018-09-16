Самому старому человеку Великобритании — Грейс Джонс — в воскресенье исполнилось 112 лет. С 50 лет она ежедневно выпивает на ночь порцию виски.

Самому старому человеку Великобритании — Грейс Джонс — в воскресенье исполнилось 112 лет.Уроженка Ливерпуля, пережившая 26 премьер-министров, ставшая свидетельницей двух мировых войн, поделилась секретом долголетия с читателями газеты Daily mail.По ее словам, в течение последних 62 лет она ежедневно перед сном выпивала по глотку виски. Британка отмечает, что виски обязательно должен быть односолодовым."Я начала пить виски каждый вечер, когда мне исполнилось 50 лет и не собираюсь останавливаться", — говорит Грейс и ссылается на своего лечащего врача, который поддержал ее в такой "диете долголетия". "Это полезно для твоего сердца", — приводит женщина слова своего доктора.В прошлом хозяйка фабрики по производству дамских шляпок, Грейс продолжает вести активный для своего возраста образ жизни. Особенное внимание британка уделяет своему внешнему виду. Она по-прежнему много читает, иногда смотрит телевизор, чтобы быть в курсе событий. Одно из любимых развлечений самой старой жительницы Британии — шопинг.