В Петербурге произошла драка со стрельбой. На двух мужчин и женщину, шедших по Гражданскому проспекту, напали вооруженные люди.

В Петербурге произошла драка со стрельбой. На двух мужчин и женщину, шедших по Гражданскому проспекту, напали вооруженные люди. Один человек погиб, еще один был госпитализирован. Он находится в реанимации, передает ТАСС.ЧП произошло возле дома 77. Злоумышленники были вооружены ножом и пистолетом. На месте работает полиция, ведется доследственная проверка.