Житель Московской области задержан полицейскими после конфликта на борту авиарейса, прилетевшего в Москву из Минска. Во время полета буйный пассажир употреблял спиртные напитки, нарушал порядок, а также занял место пассажира, сидевшего рядом с ним. На просьбу соседа пересесть на свое место дебошир ударил его.

Житель Московской области задержан полицейскими после конфликта на борту авиарейса, прилетевшего в Москву из Минска. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, перед этим диспетчер службы авиабезопасности аэропорта Домодедово известил транспортную полицию о необходимости присутствия наряда правоохранителей на борту воздушного судна, прилетающего из столицы Белоруссии.Во время полета буйный пассажир употреблял спиртные напитки, нарушал порядок, а также занял место пассажира, сидевшего рядом с ним. На просьбу соседа пересесть на свое место дебошир ударил его, передает ТАСС.Буйного пассажира доставили в отделение, им оказался 54-летний житель Подмосковья. По факту произошедшего проводится проверка.