Мужчина совершил более 200 покупок.

Во Владимире снова задержан 37-летний рецидивист, который только в августе освободился из колонии. На этот раз мужчина украл банковскую карту у 48-летней местной жительницы и за несколько дней успел потратить с неё 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.Мужчина совершил более 200 покупок в различных магазинах, приобретая алкоголь, продукты и даже сувениры для своей девушки. Оперативники быстро вычислили и задержали его.Сейчас расследуется уголовное дело, а подозреваемый снова находится за решеткой.