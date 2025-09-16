Один из руководителей «Ресурсного Молодежного Центра» задумал похитить бюджетные средства.

История о грандиозном мошенничестве, раскрытая во Владимирской области, напоминает захватывающий детектив. Бывший депутат, сотрудница рекламного агентства, фиктивные проекты и колоссальные суммы денег, похищенные у государства под видом поддержки молодежных инициатив. Уголовные дела, как нити, тянутся из Мурома в Москву, раскрывая детали тщательно спланированной преступной схемы. Подробнее в материале vlad.aif.ru.План был прост и дерзокВсе началось в конце 2018 года, когда один из руководителей «Ресурсного Молодежного Центра» (организации, подведомственной Росмолодежи) задумал похитить бюджетные средства. Его план был прост и дерзок: создавать фиктивные проекты, оформлять на них гранты от государства и присваивать деньги. Для этого он организовал целое преступное сообщество.Для реализации замысла в Муроме был завербован бывший депутат местного Совета Александр Ширманов. Ему поручили возглавить региональное подразделение «организации». Ширманов, в свою очередь, привлек к делу свою подчиненную — сотрудницу рекламного агентства Марину Бокареву.Их роль была критически важна: они находили «подставных» грантополучателей, собирали их личные данные и отправляли в Росмолодежь фальшивые заявки на участие в конкурсах. После получения грантов деньги обналичивались и распределялись по преступной цепочке.Миллионы из воздуха и бесславный финалС апреля по август 2022 года этот «муромский филиал» преступной организации нанес Федеральному агентству по делам молодежи ущерб на сумму свыше 75 миллионов рублей. Деятельность группировки, однако, не осталась незамеченной. 11 августа 2022 года ее пресекли сотрудники ФСБ России.В ходе расследования выяснилось, что всего с января 2019 года преступному сообществу удалось похитить более 270 миллионов рублей.Александр Ширманов не только участвовал в хищениях, но и занимался легализацией средств. Под его руководством более 12 миллионов рублей, полученных преступным путем, были «отмыты» через фиктивные сделки. Чтобы компенсировать ущерб, на его имущество, включая деньги, машины и 10 жилых помещений, был наложен арест.За сотрудничество со следствием Ширманову и Бокаревой были вынесены приговоры.Муромский городской суд приговорил Александра Ширманова к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 3 млн рублей.Марина Бокарева, которая также пошла на сделку со следствием, получила 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Ей предоставлена отсрочка наказания, пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста.Приговоры пока не вступили в законную силу. Уголовное дело в отношении главного организатора преступного сообщества сейчас рассматривается в суде в Москве.