Генеральный директор двух энергетических компаний в Карабаново предстанет перед судом за самоуправство, которое привело к длительному отключению электричества в городе. Уголовное дело направлено в суд. По информации СК РФ по Владимирской области, инцидент произошел 8 июня 2025 года, когда из-за грозы в Карабаново произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались 13 улиц, включая социальные объекты.