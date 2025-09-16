Об этом рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Динамо» Москва.

Инициатива банка ВТБ и национального парка «Земля леопарда», направленная на сохранение редчайшей большой кошки планеты – дальневосточного леопарда, нашла поддержку в футбольной среде. К проекту присоединился футбольный клуб «Динамо» Москва и 13 сентября посвятил дальневосточным леопардам матч со московским «Спартаком». Об этом рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Динамо» Москва.Легендарное дерби ФК «Динамо» Москва – ФК «Спартак-Москва» состоялось 13 сентября. Матч в Москве – это старейшее и одно из самых известных футбольных противостояний России, уходящее корнями в 1923 год. Оно стало своеобразной визитной карточкой московского футбола и долгие годы считалось главным дерби страны.Перед матчем динамовцы вышли на поле «ВТБ Арены» в специальных футболках – с изображением дальневосточного леопарда в необычном, синем окрасе. Так они решили поддержать проект генерального спонсора клуба – банка – и привлечь внимание к необходимости сохранения самой большой редкой кошки планеты, которых в России осталось чуть более 120.Внимание к редким видам животных играет решающую роль в их сохранении, поэтому до игры и во время матча дальневосточный леопард стал главным героем: до игры болельщики стали участниками квеста «по следам леопарда», во время матча маленьким зрителям вручали сувенирные лапки, болельщики стали участниками подаркопада (подарочные парашюты) с лимитированной коллекцией «дикого мерча» от банка, а сам леопард был интегрирован на главный экран и во время трансляции игры.Константин Тюкавин, футболист ФК «Динамо»:– До сих пор не покидают положительные эмоции после возвращения на поле в официальной игре. Очень этого ждал, долго готовился. В футболе не бывает чудес, и чтобы набрать оптимальную форму, объективно потребуется время. Со своей стороны, приложу все усилия, чтобы болельщики как можно скорее увидели прежнего Тюкавина. Спасибо им за невероятную поддержку, которую я ощутил, когда вышел на поле.– У «Динамо» ближайшие четыре матча на выезде. Полетите?– Конечно. Сейчас я полноценно с командой. И дома, на выездах. Правда, многие знают, что я не очень люблю летать. Но радость от возможности снова участвовать в матчах гораздо важнее. Уже и забыл, каково это – летать с командой в самолете – в последний раз это было больше полугода назад, когда мы как раз летели на игру с «Ростовом», где я получил разрыв крестов...– После игры вы появились перед журналистами в футболке с леопардом. Почему?– На дерби со «Спартаком» наш клуб вместе с генеральным спонсором, банком, проводил акцию в поддержку дальневосточных леопардов. Мне рассказали, что это вид из Красной книги, всего 120 леопардов осталось в России, и для них есть специальный парк на Дальнем Востоке. Синий леопард на изображении – возможность этим необычным окрасом привлечь внимание к их сохранению и возрождению. Вообще я очень люблю животных, поэтому часто соглашаюсь участвовать в таких благотворительных акциях. Очень понравилось, как реализована эта идея банком. Знаю, что в футболке с синим леопардом снимался и наш болельщик, легендарный Саша Овечкин. И у нас на стадионе все было красиво оформлено в стилистике синего леопарда, дети могли нарисовать на плакатах леопарда или его лапки или сделать леопардовый аквагрим, было 120 леопардовых кресел, и так далее.– Мог бы синий леопард в будущем стать маскотом «Динамо»?– Это решать не мне, а нашим болельщикам. Но как сказал в интервью наш руководитель Дмитрий Гафин, в гимне «Динамо» поется про тигров и львов, и леопарды сюда тоже вполне подходят.