Во Владимире продолжаются работы по обновлению дорожной инфраструктуры. Сегодня специалисты Центра управления городскими дорогами (ЦУГД) проводят ямочный ремонт на Лыбедской магистрали.Кроме того, в городе начался капитальный ремонт пешеходного моста через реку Рпень. Ранее там уже меняли дощатый настил, но после детального осмотра стало ясно, что мост нуждается в более серьезном обновлении. Сейчас рабочие полностью меняют покрытие.Также сообщается о завершении работ по установке искусственных неровностей на Суздальском проспекте и улице Ставровской. Эти меры призваны сделать движение безопаснее как для водителей, так и для пешеходов.