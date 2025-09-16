В результате столкновения обе машины оказались в кювете.

На 153-м километре трассы А-108 в Киржачском районе произошло крупное ДТП с двумя погибшими. По предварительным данным, легковой автомобиль Ford Fiesta выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «КамАЗ».В результате столкновения обе машины оказались в кювете. На место происшествия оперативно прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда Владимирской области.При помощи гидравлических инструментов им пришлось деблокировать тела двух человек, которые погибли в результате аварии. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.