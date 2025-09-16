Авария произошла 15 сентября, на 153-м километре трассы А-108 (Киржачский муниципальный округ), сообщают в региональном Министерстве безопасности. По предварительным данным, “Форд Фиеста”

Авария произошла 15 сентября, на 153-м километре трассы А-108 (Киржачский муниципальный округ), сообщают в региональном Министерстве безопасности. По предварительным данным, "Форд Фиеста" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «КамАЗом». Оба автомобиля оказались в кювете. Два человека погибли. Спасатели аварийно-спасательного отряда АСС Владимирской области деблокировали погибших с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.