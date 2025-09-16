Об инциденте рассказала в своём ТГ-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ситуация произошла в районе 223 километра автодороги М-7 «Волга». Госавтоинспекторы во время

Об инциденте рассказала в своём ТГ-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ситуация произошла в районе 223 километра автодороги М-7 «Волга». Госавтоинспекторы во время патрулирования заметили «Ниву», которая опасно маневрировала. Машина двигалась в сторону Москвы. Как только водитель отечественного автопрома заметил полицейских, он резко развернулся и попытался скрыться. Требования полицейских водитель «Нивы» игнорировал. Из ТГ-канала