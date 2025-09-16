Продавец незаконно реализовывал платки с этим изображением.

Продавец платков из Гусь-Хрустального Владимирской области поплатился за торговлю контрафактной продукцией. По информации объединенной пресс-службы судов Владимирской области, суд удовлетворил иск ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», владеющего исключительными правами на рисунок «Незнакомка».Продавец незаконно реализовывал платки с этим изображением.Теперь ему предстоит выплатить 10 тысяч рублей компенсации за нарушение прав истца, а также покрыть судебные издержки. Ответчик на заседание не явился, дело рассматривалось заочно. Решение суда еще не вступило в законную силу.