Прокуратура Владимирской области добилась того, чтобы работники одного из обанкротившихся предприятий в Александровском районе получили свои зарплаты в приоритетном порядке. Речь идёт о сумме более 20 млн рублей, которую компания задолжала 68 сотрудникам.Изначально долг перед работниками был во второй очереди, что означало, что они могли получить свои деньги только после выплат другим кредиторам.Прокуратура Владимирской области приняла участие в судебном процессе по делу о банкротстве. Ведомство заняло принципиальную позицию, настаивая на том, что трудовые права работников должны быть защищены в первую очередь.В итоге Арбитражный суд согласился с доводами прокурора и постановил, что зарплата будет погашаться как внеочередной платеж. Это значит, что все деньги, поступающие на счета предприятия, будут сначала направляться пострадавшим людям.Прокуратура взяла под контроль исполнение этого решения, чтобы обеспечить скорейшее восстановление прав работников.