Полицейский наряд попытался остановить подозрительную машину, но водитель легковушки так не хотел встречи, что устроил побег.

Сценарий боевика развернулся на дороге деревни Пенкино во Владимирской области. Полицейский наряд попытался остановить подозрительную машину, но водитель легковушки так не хотел встречи, что устроил побег. Мужчина даже достал нож против правоохранителей и пытался спрятаться от них в лесу. Что скрывал владимирский водитель — читайте в материале vlad.aif.ru.Развернул авто, как только увидел полициюВсе произошло 17 августа. Мужчина ехал по деревне, как вдруг увидел наряд ДПС. Пересекаться с ними ему никак не хотелось, поэтому водитель развернул свою «Ниву» и скорее поехал от «опасности». Такой манвер показался правоохранителям подозрительным, поэтому они поехали за мужчиной и попросили его остановить авто. В ответ он дал по газам и попытался скрыться.«Несмотря на требования об остановке в громкоговоритель, а также предупредительные выстрелы в воздух и по колесам, водитель «Нивы» длительное время продолжал движение», — рассказали в СУ СК РФ по Владимирской области.Побег продлился до поселка Мелехово. Там машину гонщика занесло в кювет. Полицейские еще раз попытались достать его из машины, но на этот случай водитель подготовил новый прием — нож. Он начал размахивать оружием и угрожать, а потом сбежал в лес.Приехал второй наряд полицииКак только мужчина побежал в лес — полицейские сделали еще один предупредительный выстрел. Он снова не помог, поэтому было принято решение вызвать еще один наряд полиции. Только тогда владимирец решил сдаться.«Его проверкой было установлено, что водительских прав он не имеет и находится в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в СУ СК РФ по Владимирской области.Сейчас расследование дела продолжается. Идут допросы свидетелей, выполняются иные следственные действия для установки всех обстоятельств произошедшего. Мужчине может грозить лишение свободы до пяти лет по статье 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).