Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании прогулок.
Во Владимире до 19 сентября будет ограничен доступ на Спасский холм. Это связано с работами по установке новой системы автоматического полива.
Как сообщают городские власти, это необходимо, чтобы газон у памятника Владимирской вишне и на смотровой площадке стал более ухоженным.
Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании прогулок. Городские службы приносят извинения за временные неудобства.