Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании прогулок.

Во Владимире до 19 сентября будет ограничен доступ на Спасский холм. Это связано с работами по установке новой системы автоматического полива.Как сообщают городские власти, это необходимо, чтобы газон у памятника Владимирской вишне и на смотровой площадке стал более ухоженным.Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании прогулок. Городские службы приносят извинения за временные неудобства.