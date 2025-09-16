Его обвиняют в самоуправстве, которое привело к длительному отключению света.

Прокуратура Александровского района направила в суд уголовное дело в отношении директора электросетевых организаций города Карабаново. Его обвиняют в самоуправстве, которое привело к длительному отключению света, воды и канализации для 13 тысяч жителей.Инцидент произошел 8 июня, когда из-за грозы в городе пропало электричество. На ликвидацию аварии прибыли ремонтные бригады, но 67-летний руководитель местных компаний отказался пускать их на объекты. По данным прокуратуры, он потребовал оплату своих услуг, чтобы предоставить доступ.В результате ремонт затянулся, и электроснабжение было восстановлено только на следующий день. Из-за этого не работали школы и детские сады, а проведение госэкзаменов оказалось под угрозой.Мужчина свою вину не признает, а дело будет рассматривать мировой суд.