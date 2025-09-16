Управляющая компания ООО «ЖЭУ-2» и администрация Кольчугинского района игнорировали плачевное состояние кровли.

В Кольчугино Владимирской области отремонтировали обрушившуюся крышу многоквартирного дома по улице Мира, 25. Об этом рассказали в прокуратуре региона.Инцидент произошел в 2024 году, когда прокуратура выявила, что управляющая компания ООО «ЖЭУ-2» и администрация Кольчугинского района игнорировали плачевное состояние кровли, несмотря на неоднократные сигналы. Это привело к частичному обрушению.Ведомствоо внесло представления главе администрации района и руководителю «ЖЭУ-2», а также привлекла управляющую компанию и её должностных лиц к административной ответственности за нарушение — работы по восстановлению пошли полным ходом. Сначала провели аварийно-восстановительный ремонт, а затем, благодаря выделенному Фондом капитального ремонта финансированию, осуществили и капитальный ремонт кровли. Сейчас все работы завершены.