Прокуратура провела проверку по факту частичного обрушения крыши многоквартирного дома №25 по улице Мира в Кольчугино. Выяснилось, что руководство управляющей компании ООО «ЖЭУ-2» просто бездействовало. Из пресс-релиза прокуратуры области: Установлено, что несмотря на наличие информации о ненадлежащем состоянии кровли, управляющей организацией многоквартирного дома меры по техническому обследованию крыши в целях предупреждения аварийных ситуаций, не принимались,