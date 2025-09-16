В Гусь-Хрустальном три общеобразовательных учреждения – школы №4, №7 и №10 – получили обновленные пищеблоки. В указанных школах проведен капитальный ремонт столовых и закуплено современное кухонное оборудование.

В Гусь-Хрустальном три общеобразовательных учреждения – школы №4, №7 и №10 – получили обновленные пищеблоки. В указанных школах проведен капитальный ремонт столовых и закуплено современное кухонное оборудование. Благодаря этому, созданы оптимальные условия для организации полноценного и качественного горячего питания учеников.Персонал столовых полностью готов к работе с новым оборудованием. Модернизированные пищеблоки позволят готовить для школьников вкусные и полезные блюда, строго соответствующие санитарным требованиям и нормам. Стоит отметить, что ранее в Добрятинской школе Гусь-Хрустального района был открыт новый пищеблок, рассчитанный на 100 посадочных мест, что позволило обеспечить комфортные условия для приема пищи прямо в здании школы, не переходя опасную дорогу к поселковой столовой.«Буквально на прошлой неделе посетил Добрятинскую школу. Пищеблок - отличный. Это отдельная пристройка к школе. Порадовал школьный двор. Все эстетично, функционально, современно. Полноценное питание действительно необходимо школьникам. Именно для активного роста и развития, поддержания крепкого иммунитета и высокой работоспособности. Оно обеспечивает мозг энергией для лучшей концентрации и усвоения учебного материала, а также закладывает основы здоровья на всю жизнь, помогая предотвратить хронические заболевания. Очень рад, что внес свой вклад в это благородное дело, конкретно в строительство пищеблока в Добрятинской школе. Работаем дальше!», - отмечает депутат Государственной Думы Игорь Игошин.