Ее проведение планируется в 2026 году в Музее природы и человека.

Выставка экспонатов Зоологического института РАН пройдет в Музее природы и человека (Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ) в 2026 году, центральным экспонатом станет известный мамонтенок Дима - первый в мире детеныш мамонта, найденный целиком, - его впервые привезут в Югру. Об этом сообщили ТАСС в Музее природы и человека."Колымский мамонтенок Дима впервые будет представлен жителям и гостям Югры - в Музее природы и человека в Ханты-Мансийске. Совместная выставка экспонатов планируется в 2026 году. Сейчас началась подготовка к ней", - сказала собеседница агентства.Соответствующее соглашение заключено между Зоологическим институтом РАН и Музеем природы и человека. Выставка состоится в ходе реализации проекта "Гастрольная карта Югры".Мамонтенок Дима был найден в 1977 году во время бульдозерных работ на золотом прииске в верховьях реки Колымы в распадке Киргилях Сусуманского района Магаданской области - это был первый случай обнаружения туши мамонта в современное время и в виде, пригодном для исследований. Сейчас он входит в коллекцию Зоологического музея Зоологического института РАН. Мамонтенок вызывает большой интерес у простых жителей и различных экспертов, так, ученым удалось провести комплексные исследования тела и органов и получить уникальные материалы по анатомии, морфологии, гистологии и биохимии мамонтов, ему посвящены стихи и сказки, а в 1981 году киностудия "Экран" выпустила знаменитый мультик "Мама для мамонтенка".Его рост составляет 104 см, масса - около 90 кг, возраст на момент смерти оценивается в 6-7 месяцев. Жил он, по разным оценкам, от 13 тысяч до 40 тысяч лет назад, предполагается, что незадолго до гибели мамонтенок поранил ногу, свалился в яму, наполненную водой и грязью, не смог оттуда выбраться, замерз и утонул.