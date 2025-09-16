В его соцсетях нашли 15 дискредитирующих постов.

Владимирский суд вынес очередное решение по делу о «дискредитации Вооруженных сил РФ». Ответчиком стал Алексей Красковский, который не смог присутствовать на заседании, так как находится в СИЗО. Об этом рассказали в Ленинском суде города.В июле полиция составила на Красковского протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ. По данным правоохранителей, с августа 2022 года по март 2024-го Красковский публиковал в соцсети «ВКонтакте» комментарии, направленные против действий российской армии. Всего было выявлено 15 таких постов.Сотрудники МВД зафиксировали публикации в июне-июле, проведя оперативно-розыскные мероприятия и получив заключение специалиста. Протокол был составлен 16 июля в СИЗО-1 УФСИН России по Владимирской области, где Красковский содержится в настоящее время. Причина его ареста не уточняется.Суд оштрафовал Алексея Красковского на 40 тысяч рублей. Сумма должна быть выплачена в течение 60 дней. Неизвестно, будет ли его текущее содержание под стражей учтено как смягчающее обстоятельство при взыскании штрафа.