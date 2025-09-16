Мероприятие приурочили к 220-летию со дня открытия первой казенной аптеки в городе.

15 сентября в музее «Старая аптека» во Владимире состоялась презентация обновленной экспозиции. Мероприятие приурочили к 220-летию со дня открытия первой казенной аптеки в городе.Именно в этом историческом здании на улице Георгиевской 15 сентября 1805 года по инициативе губернатора Ивана Долгорукого начала работать первая государственная аптека. Она была призвана обеспечить жителей необходимыми лекарствами, в которых они испытывали «крайнюю нужду».Спустя 220 лет в музее появились два новых пространства:«Кабинет аптекаря». Этот экспозиционный зал воссоздает атмосферу XIX века. Здесь разместился манекен аптекаря, повторяющий скульптуру у входа в здание, а также предметы из музейной коллекции, выставленные при свете электрического камина.Зал для мастер-классов и лекций. Новое пространство позволит проводить больше образовательных и интерактивных мероприятий для посетителей.Обновленный музей откроет свои двери для всех желающих уже сегодня, 16 сентября.