Сборная Владимирской области показала отличные результаты на престижном всероссийском турнире по спортивной гимнастике «Надежды России». Спортсменки завоевали медали разного достоинства и путёвки на чемпионат страны. Об этом рассказали в Минспорта региона. Из пресс-релиза областного Минспорта Золото в многоборье завоевала Александра Максимова. Две серебряные медали в своём активе имеет Полина Губенкова, она стала призёром в финале