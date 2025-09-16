На Дне открытых дверей гостям расскажут о работе регионального отделения, истории его создания и предложат поучаствовать в финансовом квесте по мотивам произведений Ильфа и Петрова «12

На Дне открытых дверей гостям расскажут о работе регионального отделения, истории его создания и предложат поучаствовать в финансовом квесте по мотивам произведений Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок». Из пресс-релиза владимирского отделения Банка России: Выполняя задания, участники научатся: на примере фирмы «Рога и копыта» распознавать финансовые пирамиды, «В гостях у Эллочки Людоедки» отказываться