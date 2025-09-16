Из объяснительной составленной оперативным работником милиции по жалобе на избиение подозреваемого:
- Во время проведения беседы с подозреваемым Пупкиным В.В. он начал падать на пол, при этом старался всё время приземлиться почками и печенью на мои ботинки. Метаясь по кабинету неоднократно ударялся головоё об угол сейфа, засовывал пальцы в дверной проём и со всего размаха закрывал двери кабинета. После всех этих падений, Пупкин В.В., выхватил у меня дубинку и принялся избивать себя по спине и шее. Я подозреваю, что Пупкин В.В. являеться садомазахистом.
