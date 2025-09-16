Сейчас рабочие занимаются подготовкой щебеночного основания на 350-метровом участке будущей дороги.

Во Владимире продолжается строительство съезда с Октябрьского проспекта. Накануне дорожники завершили асфальтирование примыкания и переходно-скоростной полосы, после чего движение по этому участку было полностью восстановлено.Сейчас рабочие занимаются подготовкой щебеночного основания на 350-метровом участке будущей дороги. Параллельно с этим идет установка бордюрного камня вдоль тротуара и велодорожки.Новый съезд сделает передвижение по городу более удобным и безопасным для водителей, велосипедистов и пешеходов.