По результатам проверки 47 представлений были внесены в адрес управляющих компаний и ТСЖ.

Прокуратура Владимирской области провела проверку и выявила многочисленные нарушения в содержании дворов многоквартирных домов. Основные претензии касаются некошеной травы, ям на дорогах и тротуарах, а также разрушенных подъездов.По результатам проверки 47 представлений были внесены в адрес управляющих компаний и ТСЖ. Еще 3 представления получили органы местного самоуправления за плохое состояние подъездных дорог к домам.В отношении ответственных лиц возбуждено 21 административное дело.Как пример, в Муроме на улице Ленинградской у одного из домов обнаружили двор с многочисленными выбоинами в асфальте. Прокуратура внесла предписание управляющей компании, которая теперь обязана устранить все недостатки.Надзорное ведомство будет контролировать, как управляющие компании исполняют свои обязанности, чтобы обеспечить жителям комфортную и безопасную среду.