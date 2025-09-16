За неделю показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями увеличился на 44,1 процент, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. За предыдущую неделю за

За неделю показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями увеличился на 44,1 процент, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. За предыдущую неделю за медицинской помощью к врачам обратились 8 569 человек, во Владимире – 2560. Рост заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах. В Центре гигиены и эпидемиологии проведено 490 исследований. Доминируют респираторные вирусы негриппозной этиологии: парагрипп ( 3