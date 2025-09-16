Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В юбилейный год Великой Победы во Владимирской области активно ремонтируют дороги, ведущие к памятным местам и мемориалам. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».В частности, в городе Собинке по нацпроекту обновляют сразу два участка улицы Ленина — одной из центральных артерий города. Она ведёт к мемориалу «Воинам-землякам, павшим в боях за Родину в 1941–1945 годах», который расположен на набережной реки Клязьмы.Этот мемориал, открытый в 1965 году, находится на историческом месте: именно отсюда жителей Собинки провожали на фронт.На сегодняшний день подрядчик уже завершил все работы: уложил новый асфальт, установил бордюры и привёл в порядок тротуары. Общая протяженность обновленных участков составила 0,62 км, а площадь нового покрытия — 6 тысяч кв. м.Кроме того, в регионе ремонтируют дорогу Никулино — посёлок имени Воровского — Мошок. Она проходит мимо деревни Семёновка, где у школы находится мемориал советским солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны.Обновление дорожной инфраструктуры вблизи мемориалов — это часть большой работы по сохранению исторической памяти и дань уважения подвигу наших предков.