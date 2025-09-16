Участники очистили большой участок лесного массива от мусора.

В Селивановском районе прошла масштабная акция по уборке леса, в которой приняли участие как взрослые, так и дети. Мероприятие, приуроченное к федеральному проекту «Сохранение лесов», объединило представителей Министерства лесного хозяйства Владимирской области, местных лесничеств, арендаторов и, что особенно важно, воспитанников школьного лесничества «Вита» Красногорбатской школы.Участники очистили большой участок лесного массива от мусора. Отходы тщательно сортировали на месте, чтобы потом отправить их на переработку или утилизацию.По словам организаторов, подобные акции помогают воспитывать у подрастающего поколения бережное отношение к природе и привлекать внимание общества к важности сохранения лесных богатств.