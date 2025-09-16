Всего за этот период было оформлено 325 происшествий с материальным ущербом.

Госавтоинспекция Владимирской области опубликовала статистику дорожно-транспортных происшествий за период с 8 по 14 сентября. За прошедшую неделю на дорогах региона было зарегистрировано 35 ДТП, в которых 5 человек погибли и 39 получили травмы, среди них — 6 детей.Всего за этот период было оформлено 325 происшествий с материальным ущербом. Сотрудники ГИБДД также выявили 82 водителя, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или отказались от медосвидетельствования.Среди наиболее заметных аварий, произошедших за неделю:8 сентября в Собинском районе водитель Hyundai Tucson врезался в начинавший движение автобус ПАЗ Vector. Виновник ДТП был госпитализирован.9 сентября в Судогде автомобиль «Лада Калина» сбил 7-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок был доставлен в больницу.11 сентября в Вязниках Chevrolet Niva столкнулся со стоящим Hyundai Solaris, водитель которого получил травмы и был госпитализирован.13 сентября в Александровском районе произошло лобовое столкновение Nissan Almera и Kia K5 на встречной полосе. Водитель «Ниссана» госпитализирован, а его пассажир отправлен на амбулаторное лечение.