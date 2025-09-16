Инцидент произошел в июле 2025 года во время совместного распития алкоголя.

Прокурор Петушинского района направил в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которая ударила ножом своего сожителя. Это уже не первый случай в их отношениях.По версии следствия, инцидент произошел в июле 2025 года во время совместного распития алкоголя. Пара поссорилась, и женщина, не вставая с кровати, схватила со стола нож и ударила мужчину в живот. Сильное опьянение не позволило им вспомнить причину конфликта.Пострадавший самостоятельно вызвал скорую помощь, а женщина осталась дома и дождалась полицию.Оказалось, что она уже нанесла своему сожителю ножевое ранение в 2016 году. Тогда суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.Теперь женщине снова грозит реальный тюремный срок. Свою вину она полностью признала.