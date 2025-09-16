Среди пострадавших — 35 детей.

По данным еженедельного мониторинга, с 8 по 14 сентября во Владимирской области за медицинской помощью после укусов клещей обратилось 230 человек. Среди пострадавших — 35 детей.Всего с начала сезона в регионе было зафиксировано 2619 обращений, из них 627 — от несовершеннолетних. К счастью, случаев клещевого энцефалита в области не зарегистрировано.Специалисты еженедельно исследуют клещей на наличие инфекций. За прошедшую неделю было обнаружено 25 зараженных особей. В 24 случаях клещи были переносчиками иксодового клещевого боррелиоза, а в одном — гранулоцитарного анаплазмоза человека.