За 26 летний период развития и совершенствования подразделений дознания к их подследственности было отнесено от 58 составов преступлений в 1992 году до 121 состава в 2018.

Приказом МВД РФ от 16 октября 1992 года «О мерах по укреплению подразделений дознания и совершенствованию раскрытия преступлений, по которым предварительное следствие необязательно» были сформированы специализированные подразделения дознания в составе милиции общественной безопасности. В этом году служба дознания отмечает 26-летие с момента образования.За 26 летний период развития и совершенствования подразделений дознания к их подследственности было отнесено от 58 составов преступлений в 1992 году до 121 состава в 2018.За этот период законодательство претерпело серьезные изменения, при этом роль службы дознания в системе органов внутренних дел, значимость и эффективность её функционирования значительно повысились.На сегодняшний день служба дознания одна из самых трудных, кропотливых и ответственных служб в полиции.Анастасия Афанасьева (ОМВД России по Александровскому району): «Каждое новое дело, с которым работаешь, становится бесценным опытом»Анастасия Афанасьева служит в отделе дознания ОМВД России по Александровскому району с 2016 года. Выбор в пользу именно этой линии работы сделала ещё во время обучения в институте.- Будучи студенткой юридического факультета, практику проходила в подразделении дознания. Моими кураторами были сотрудники с разным опытом службы и багажом профессиональных знаний. Я видела, что работа непростая, но очень интересная. Старалась вникать, а старшие товарищи мне помогали, подсказывали, направляли. Моя заинтересованность и вдохновляющая работа коллег в итоге и привели меня именно в дознание, - вспоминает Анастасия.За небольшой период работы лейтенант полиции уже успела зарекомендовать себя ответственным сотрудником, со всей серьезностью относящимся к поставленным задачам.- А разве можно относиться несерьезно? От наших действий во многом зависит дальнейшая судьба человека, потому любое принимаемо решение - это огромная ответственность. Кроме того, каждое новое дело, с которым работаешь, становится бесценным опытом, положительно сказывающемся на службе, - отмечает Анастасия.Дознаватель Анастасия Афанасьева считает, что для успешной работы важно не только накапливать практический опыт, но и крепко владеть теоретической базой. Лейтенант полиции регулярно принимает участие в конференциях по правовым вопросам, публикует статьи в научно-практических изданиях по теме юриспруденции, а также готовится к защите диссертации.Своим коллегам в профессиональный праздник Анастасия Афанасьева желает успехов в расследовании дел, здоровья, понимания и поддержки от семьи.Майор полиции Екатерина Торкунова (ОМВД России по Вязниковскому району): «Даже самое простое, на первый взгляд, дело может оказаться очень сложным»Кадровый состав отделения дознания ОМВД России по Вязниковскому району полностью состоит из представительниц прекрасной части человечества. Возглавляет отделение майор полиции Екатерина Торкунова, которая более 17 лет посвятила службе в органах предварительного следствия. Богатый служебный и жизненный опыт помогают Екатерине Михайловне достойно справлять со всеми поставленными перед подразделением задачами.- Как начальнику мне важно уметь грамотно организовать рабочий процесс, как профессионалу – при необходимости справиться с обязанностями «рядового» дознавателя, как человеку – с пониманием относиться к заботам подчиненных, - отмечает Екатерина Михайловна.По словам коллег, у майора Торкуновой всё это отлично получается.- Обывателям может показаться, что дознание – это не так серьезно и сложно, ведь в нашем «ведении» преступления небольшой тяжести. Но как сотрудник с большим опытом могу уверенно сказать, что данное направление не менее сложное и ответственное, чем любое другое правоохранительное. Ведь порой даже самое, казалось бы, простое дело, где всё лежит на поверхности, может иметь массу невидимых на первый взгляд линий, имеющих значение для успеха всего дела. И задача дознавателя – выявить их, определить взаимосвязь и сделать верный вывод, - говорит Екатерина Торкунова.Для своих подчиненных начальник является мощным локомотивом, за которым идут и на который равняются пять подчиненных. Екатерина Михайловна, в свою очередь, старается оставаться коллегой и другом, который всегда поможет, поддержит и подскажет.Майор полиции Мария Улогова (ОМВД России по Юрьев - Польскому району): «Нужно всегда стремиться к самосовершенствованию»Начальник отделения дознания ОМВД России по Юрьев - Польскому району майор полиции Мария Михайловна Улогова в органах внутренних дел служит более 12 лет. За это время смогла определить секреты достижения высоких результатов работы, которыми с радостью делится с молодыми сотрудниками.- Для того, чтобы состояться в нашей профессии, необходимы внимательность, кропотливость, отличное знание действующего законодательства, талант понимать любого человека, будь то потерпевший или подозреваемый. А ещё очень важно уметь вникать в ситуацию, - отмечает Мария Михйловна.Многим из этих тонкостей в свое время её научил Анатолий Николаевич Лисицин, в свое время служивший в органах предварительного следствия. Его советы оказались универсальными и актуальными, вне зависимости от времени.- Службу дознавателя нельзя назвать скучной или однообразной. Каждый новый день - это новая запоминающаяся история, новые лица, мотивы… По долгу службы приходится общаться с разными людьми. К каждому из них необходимо найти правильный подход, иначе дело не будет иметь успеха, - говорит майор полиции.По мнению Марии Михайловны, чтобы стать настоящим профессионалом, нужно любить свою работу, стремиться к самосовершенствованию, набираясь опыта из книг, периодики и коллег.Майор полиции Николай Агафошкин (ОМВД России по Суздальскому району): «Говорить, что работа дознавателя простая или «кабинетная» - это совсем несправедливо»- Сотрудники отделения дознания занимаются расследованием краж, грабежей, угонов автотранспорта. В их производстве находятся уголовные дела, связанные с причинением вреда здоровью, незаконной миграцией, а также незаконным оборотом наркотических средств и оружия… Работа напряжённая и ответственная, требующая определённой квалификации. Бывают многоэпизодные дела, требующие особого подхода. Дознаватели регулярно входят в состав следственно-оперативной группы, как правило, возглавляя её. Говорить, что работа дознавателя простая или «кабинетная» будет совсем несправедливо, - отмечает начальник отдела дознания ОМВД России по Суздальскому району майор полиции Николай Агафошкин.Николай Иосифович служит в органах внутренних дел с 2001 года. Трудился в подразделении вневедомственной охраны, был участковым уполномоченным полиции, потом - дознавателем в одном из отделов полиции областного центра. В Суздале служит с 2016 года.С хорошим опытом работы в иных подразделениях полиции пришли служить в отдел дознания два других члена коллектива – дознаватель ОП №11 (муниципальное образование Боголюбовское сельское поселение) ОМВД России по Суздальскому району майор полиции Оксана Ночуйкина и самый молодой сотрудник подразделения старший лейтенант полиции Дмитрий Колов.Оксана Павловна служит в органах внутренних дел с 1996 года. Первоначальное юридическое образование получила во Владимирском сельскохозяйственном техникуме, позднее заочно окончила Владимирский юридический институт. Больше 10 лет занималась следовательской работой, а с 2007 года – в отделе дознания.Дмитрий Сергеевич поступил на службу в ОВД в 2009 году, сразу после окончания Владимирского политехнического колледжа. Начинал в ППС, три года работал участковым уполномоченным, а с 2016 года является дознавателем.Старшего дознавателя майора полиции Анну Гронь начальник вполне серьёзно называет своей «правой рукой». Анна Сергеевна пополнила коллектив отдела дознания в 2008 году, став его неотъемлемой частью. Сотрудники отдела дознания ОМВД России по Суздальскому району желают коллегам успехов в службе, здоровья и семейного благополучия!О сотрудниках отдела дознания ОМВД России по Судогодскому районуСбор и исследование доказательств, осмотр места происшествия, очные ставки, выезды в составе следственно-оперативной группы, передача дел в суд – это далеко не полный перечень задач, которые выполняют сотрудники органов предварительного следствия. Дознаватели занимаются расследованием дел небольшой и средней тяжести, но уровень профессионализма, внимательность и выдержка в них должны быть столь же высокими, как и у виртуозов, расследующих тяжкие составы. В этом не сомневаются сотрудники отделения дознания ОМВД России по Судогодскому району.В настоящее время в отделении несут службу представительницы прекрасного пола: начальник отделения дознания майор полиции Хохлова Вероника Анатольевна, майор полиции старший дознаватель Баланина Олеся Валерьевна, капитан полиции дознаватель Туркина Людмила Евгеньевна, майор полиции дознаватель Лебедева Елена Вячеславовна.Одним из самых опытных сотрудников отдела дознания является капитан полиции Русская Ирина Николаевна, которая несет службу в органах внутренних дел с 2004 года, а с 2006 года и до настоящего времени – в органах дознания. В практике Ирины Русской не было ни оного случая, когда суд посчитал бы собранные ею доказательства недостаточными. К такому результату стремятся и все сотрудники отделения!Коллектив отделения дознания ОМВД России по Судогодскому району поздравляет всех действующих сотрудников и ветеранов службы с профессиональным праздником, желает крепкого здоровья, успехов на службе, благополучия, домашнего уюта и тепла!Майор полиции Наталья Баранова (ОМВД России по Кольчугинскому району): «Работать становится интересней, хотя и не проще»Если спросить сотрудников ОМВД России по Кольчугинскому району о том, чье подразделение самое дружное в отделе, большинство, не задумываясь, ответят: «Дознание!»В отделении дознания сегодня несут службу шесть прекрасных женщин. Залог их дружбы и сплоченности – взаимопомощь и взаимовыручка в любых рабочих, а парой и личных, вопросах. За долгие годы совместной службы сотрудницы привыкли к непростой, требующей кропотливости и выдержки работе, в которой мало романтики.- Служба в отделении дознания, как и в любом другом подразделении полиции, это, прежде всего, ответственность, как перед отдельными людьми, так и перед всем обществом в целом, - говорит начальник ОД майор полиции Наталья Баранова, которая работает в этой службе более 10 лет. – Существует мнение, что нам, дознавателям, работается намного легче, чем следователям. Уверенно могу сказать, что это миф. Зачастую в производстве у дознавателей бывает больше уголовных дел, чем у следователей. При этом для качественного и объективного расследования приходится выполнять тот же объем работы, но в более сжатые сроки. Поэтому согласиться с тем, что дознавателю работается легче, чем следователю, было бы неверно.Немаловажным направлением в деятельности дознания является профилактическая работа. Именно в компетенцию дознания входит расследование так называемых превентивных составов, по которым привлечение виновных к уголовной ответственности призвано предупредить совершение ими более тяжких преступлений. К ним, например, относятся причинение телесных повреждений, угроза убийством, хулиганство. Особое внимание дознаватели уделяют расследованию различного вида мошенничеств, которые в настоящее время получили широкое распространение, в том числе, в сфере кредитования, предпринимательской деятельности, страхования и использования платёжных карт.- В настоящее время мы занимаемся предварительным следствием более чем по ста составам преступлений, имеющим разную квалификацию. Сфера деятельности расширяется, роль службы дознания возрастает, а значит - и работать становится интересней, хотя и не проще, - отмечает Наталья Баранова.