Во Владивостоке начался подъем пешеходного моста, который рухнул после того, как в него врезался грузовик. Водителю самосвала придется компенсировать ущерб.

Во Владивостоке начался подъем пешеходного моста, который рухнул после того, как в него врезался грузовик. Водителю самосвала придется компенсировать ущерб, передает телеканал "Россия 24".Как сообщалось ранее, во вторник утром грузовик задел конструкцию надземного пешеходного перехода на объездной трассе.В результате железобетонная балка виадука рухнула на проезжую часть, полностью блокировав движение в обоих направлениях. Никто не пострадал.Отмечается, что у грузовика произошло самопроизвольное поднятие кузова. На месте работают четыре крана. Правоохранительные органы ведут проверку произошедшего. Ситуацию взял под личный контроль врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.