Актриса Виктория Толстоганова ждет четвертого ребенка. Беременность уже сложно скрывать под одеждой.

Актриса Виктория Толстоганова ждет четвертого ребенка. Беременность уже сложно скрывать под одеждой.Виктория редко выходит в свет, поэтому ее появление с большим животом на премьере фильма "Человек, который удивил всех" вызвал у присутствующих шок. Никто не знал, что Толстоганова ждет малыша.46-летняя звезда была облачена о облегающее серое платье, кожаную куртку и кроссовки. Интересное положение артистки было очень заметно.Как сообщают очевидцы, Виктория была в отличном расположении духа, она выглядела очень счастливой. К слову, на мероприятие Толстоганова пришла без мужа Алексея Аграновича. Компанию ей составил приятель Владимир Мишуков. По какой причине Виктория решила прийти без супруга осталось неизвестным.Отметим, что у Виктории есть личный аккаунт в Instagram, в котором она делится с подписчиками подробностями личной жизни. Однако свою беременность тщательно скрывала, предпочитая публиковать старые снимки. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.Напомним, Толстоганова известная актриса театра и кино. Она запомнилась зрителям ролью проститутки Тамары в фильме "Антикиллер". Виктории с легкостью удается совмещать работу и семью. У нее подрастают дочь Варвара и сын Федор от брака с первым мужем Андреем Кузичевым, а также сын Иван от нынешнего супруга. Скоро знаменитость станет мамой в четвертый раз.