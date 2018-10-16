Врач поделился дальнейшими планами и пожелал успехов новому директору облздрава

Врач поделился дальнейшими планами и пожелал успехов новому директору облздраваДиректор департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин уходит со своего поста. Заявление по собственному желанию он написал еще на прошлой неделе, но известно об этом стало только сегодня, 16 октября.Кирюхин рассказал журналистам, что все эти годы старался работать честно и говорить все, ничего не скрывая.«Есть вещи, которые успешно сделаны, вы сами знаете. Есть те, которые как бы мы не старались — от федерации поддержку не получили», - поделился Александр Викторович.Его преемницей станет Юлия Арсенина, которая вот уже несколько лет работает заместителем директора облздрава.«Хочу пожелать коллеге успехов. Это действительно тяжелая работа, большой труд. Большая ответственность перед губернатором, перед президентом, ответственность перед пациентами, перед своими сотрудниками».После отставки Александр Кирюхин не собирается сидеть без дела. За ним сохраняется должность советника губернатора по здравоохранению, но он уже нашел себе и новую работу.«Я врачом пришел в эту жизнь - врачом из нее и уйду. У меня есть большой, хороший проект, связанный с федеральными клиниками. Конечно, продолжу работу и в государственной системе здравоохранения, которой я верно служил и работал. Уже через пару дней надо быть на новом месте работы».Кроме этого Александр Викторович хочет съездить на курсы по повышению квалификации, чтобы не отставать от новых коллег.