Участница Евровидения-2009 объявила о том, что скоро покинет сцену. Об этом Анастасия Приходько рассказала на своей странице в Facebook.

Участница "Евровидения-2009" объявила о том, что скоро покинет сцену. Об этом Анастасия Приходько рассказала на своей странице в Facebook.Певица признается, что приняла такое серьезное решение, потому что устала слышать комментарии о том, что ее музыка не подходит под формат. Она считает, что в современном музыкальном бизнесе все артисты похожи друг на друга. Теперь певице Анастасии Приходько предстоит выбрать собственный путь."Я ухожу со сцены! Устала слушать о том, что я не формат. Музыканту настоящему трудно, когда он почти не имеет поддержки, и его принуждают стать похожим на всех! Я не буду никогда подстраиваться, чтобы быть модной, я настоящая и предавать саму себя тоже не буду, к сожалению то, что продается в магазинах "все по 10", покупают быстрее!", – написала украинская певица . Поклонники с пониманием отнеслись к ее решению.Сейчас исполнительница работает над новой пластинкой под названием "Крила", которую она обещает закончить в следующем году.Напомним, что недавно певица удивила поклонников необычным постом в соцсетях. Она написала, что истинное счастье женщина испытывает, когда остается одна. "Я теперь счастливая и свободная! Надо отметить это дело!", – появилось сообщение в Instagram Анастасии Приходько. Поклонники гадают, означает ли это, что певица разводится со своим мужем Александром.