Александр Кокорин и Павел Мамаев хотят помолиться.
Арестованным за драку футболистам разрешат посетить тюремный храм – но только
по окончании срока карантина.
Александр Кокорин и Павел Мамаев хотят помолиться.
Арестованным за драку футболистам разрешат посетить тюремный храм – но только
по окончании срока карантина.
Кокорина и Мамаева в скором времени посетит
священнослужитель. А чтобы им позволили
помолиться в храме, дебоширам придется писать заявление, пояснил замначальника
московского УФСИН России по организации работы с верующими диакон Кирилл
Марковский.
"Я собираюсь их посетить. Просто на данный момент они в
карантинной камере, но, как только их переведут в общую, это станет возможно.
Мне известно, что они и сами выразили желание сходить в храм, помолиться. Такая
возможность им будет предоставлена, правда, придется написать заявление",
– рассказал Марковский.
По словам священнослужителя, службы в тюремном храме
проходят часто, три раза в неделю. Но и верующих в СИЗО много – почти 97% от
общего числа подследственных. Марковский напомнил, что в "Бутырке"
действует Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Это древнейшее и самое красивое из
сохранившихся тюремных храмовых зданий Москвы, пишет Life.ru.
Кокорин и Мамаев попали в СИЗО № 2 10 октября. Тверской суд
Москвы арестовал на два месяца нападающего "Зенита" и полузащитника
"Краснодара". Дебоширы могут получить по три года тюрьмы.
Утром 8 октября футболисты с группой приятелей избили
водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у гостиницы
"Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В драке
участвовал и младший брат Кокорина Кирилл, который также задержан.
Позже дебоширы устроили драку в "Кофемании" на
Большой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. Сотрудник
ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его
спутник – ушибы и синяки.
Адвокаты спортсменов подали жалобу на решение суда об аресте
подзащитных. Ее рассмотрят 19 октября.