Александр Кокорин и Павел Мамаев хотят помолиться. Арестованным за драку футболистам разрешат посетить тюремный храм – но только по окончании срока карантина.

Александр Кокорин и Павел Мамаев хотят помолиться.Арестованным за драку футболистам разрешат посетить тюремный храм – но толькопо окончании срока карантина.Кокорина и Мамаева в скором времени посетитсвященнослужитель. А чтобы им позволилипомолиться в храме, дебоширам придется писать заявление, пояснил замначальникамосковского УФСИН России по организации работы с верующими диакон КириллМарковский."Я собираюсь их посетить. Просто на данный момент они вкарантинной камере, но, как только их переведут в общую, это станет возможно.Мне известно, что они и сами выразили желание сходить в храм, помолиться. Такаявозможность им будет предоставлена, правда, придется написать заявление",– рассказал Марковский.По словам священнослужителя, службы в тюремном храмепроходят часто, три раза в неделю. Но и верующих в СИЗО много – почти 97% отобщего числа подследственных. Марковский напомнил, что в "Бутырке"действует Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Это древнейшее и самое красивое изсохранившихся тюремных храмовых зданий Москвы, пишет Life.ru.Кокорин и Мамаев попали в СИЗО № 2 10 октября. Тверской судМосквы арестовал на два месяца нападающего "Зенита" и полузащитника"Краснодара". Дебоширы могут получить по три года тюрьмы.Утром 8 октября футболисты с группой приятелей избиливодителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у гостиницы"Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В дракеучаствовал и младший брат Кокорина Кирилл, который также задержан.Позже дебоширы устроили драку в "Кофемании" наБольшой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. Сотрудникведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, егоспутник – ушибы и синяки.Адвокаты спортсменов подали жалобу на решение суда об арестеподзащитных. Ее рассмотрят 19 октября.