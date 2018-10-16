Госдума приняла закон, который возвращает ранее отмененное лицензирование автобусных перевозок. Кроме того, документом закрепляется понятие тахограф.

Государственная дума приняла закон, который возвращает ранее отмененное лицензирование автобусных перевозок. На получение лицензий дается четыре 4 месяца. Кроме того, автобусы максимальной массой более 3,5 тонны и числом сидячих мест более восьми должны быть оснащены тахографами.Как сообщает ТАСС, при осуществлении государственного надзора в области автомобильного транспорта плановые проверки в отношении видов деятельности, подлежащих лицензированию, проводиться не будут.Вопрос ужесточения законодательства в сфере пассажирских перевозок был поднят в прошлом году после аварии возле поселка Хохотуй в Забайкальском крае. Автобус съехал в кювет и перевернулся. Погибли 14 человек и пострадали 34.После этого президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства выразил обеспокоенность увеличением числа ДТП с участием автобусов. Максим Соколов, который тогда возглавлял министерство транспорта, сообщил о подготовке законопроекта, который возвращает лицензирование в сфере пассажирских автоперевозок.В начале октября этого года крупная авария произошла в Тверской области: микроавтобус Ford Transit выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус ЛиАЗ. Погибли 13 человек. Выяснилось, что автобусы осуществляли каждодневные рейсовые поездки под видом заказных, для которых не нужна лицензия.