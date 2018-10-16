Три сестры Хачатурян – Мария, Кристина и Ангелина, убившие отца, сейчас под домашним арестом, им изменили меру пресечения, а в это время между их родными разгораются нешуточные страсти. Близкие со стороны матери Аурелии Дундук защищают девушек, а родственники отца Михаила Хачатуряна требует срочно заключить их под стражу.

Три сестры Хачатурян – Мария, Кристина и Ангелина, убившие отца, сейчас под домашним арестом, им изменили меру пресечения, а в это время между их родными разгораются нешуточные страсти. Близкие со стороны матери Аурелии Дундук защищают девушек, а родственники отца Михаила Хачатуряна требует срочно заключить их под стражу.Лариса Тодика, бабушка сестер Хачатурян со стороны матери, пришла в студию “На самом деле”, чтобы сообщить общественности свою правду. Женщина сейчас является опекуном Кристины.По словам Ларисы, ее внучка плохо спит и практически ничего не ест. На улице ведет себя как испуганный кролик, боится каждого шороха, оглядывается постоянно. “В церковь сходили, два раза в магазин, потом она сказала: “Я больше не выйду”, – рассказала бабушка.Женщина заявила, что родственники со стороны отца, знали как Михаил издевался над девочками и молчали. “Я обратилась к матери, чтобы позвали психолога или врача, потому что ее взгляд… невозможно на нее смотреть. Говорит: ”Я просто в шоке от моей родни, как они все видели, что меня папа ставил на колени и к затылку пистолет подставлял и обзывал”. Им кажется, что он где-то есть”, – добавила бабушка девушек.Лариса сообщила, что пришла в ужас, когда сестры откровенно рассказали о том, что с ними сделал родной отец. Женщина уверяет, что узнала об этом только сейчас, она не видела странностей в поведении внучек и зятя. Тодика полагает, что девочек отпустили именно потому, что в телефоне убитого Хачатуряна было найдено шокирующие видео, на котором отец делает с детьми нечто аморальное.“Он вез Марию в лес. Сказал, что папе надо лечить простатит... Мне стыдно говорить. Впервые он начал… к Ангелине, когда ей было 10 лет. Да. Потом, другие мне сказали, что девчонки жаловались. Сейчас я узнала. К старшей он приставал, когда они были в Сочи на отдыхе. Она глотала целую упаковку Афобазола, и он побоялся, что милиция придет”, – вспомнила бабушка в слезах. Проверка на детекторе лжи показала, что Тодика говорит правду.Однако названный сын Михаила – Арсен Хачатурян опровергает слова Ларисы. “Отец был верующим человеком, он любил ездить в Иерусалим. Отец был строгим, святым, хорошим человеком, а в них как-будто дьявол, бес вселился, что они сделали такое”, – рассказал в интервью наследник убитого.Эксперты в студии сообщили зрителям, что Арсен после предварительной проверки внезапно отказался от участия в программе. Его испугали вопросы, которые приготовили для него сестры Хачатурян.Между тем, мать погибшего – Лидия Хачатурян винит во всем внучек, она считает, что девочки довели ее сына до трагического финала. Пожилая женщина, поклялась, что ее невестка Аурелия, изводила Михаила намеренно, подмешивала что-то в еду. “Она сказала мне: ”Я могу человека потихоньку убивать”, – сообщила убитая горем мать Михаила.Слова бывшей сватьи возмутили Ларису. Женщина сообщила, что Лидия врет, она ненавидела внучек: “ Она заходила в дом и говорила “О, проститутки растут, три молдаванки”.В конце программы стало известно, что сторона Хачатурян заявляет о похищении двух миллионов рублей, якобы деньги украла Тодика. “Не было меня в Москве шесть лет. В паспорте есть печати, все есть”, – оправдывалась Лариса. Проверка на телеграфе показала, что ее слова правдивы.