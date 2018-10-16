Поврежденные ядами сердце, печень и почки – такие картинки
надо оставить на пачках сигарет. Эвелине Бледанс не понравилась инициатива
Минздрава по обезличиванию упаковок с табачными изделиями.
Поврежденные ядами сердце, печень и почки – такие картинки
надо оставить на пачках сигарет. Эвелине Бледанс не понравилась инициатива
Минздрава по "обезличиванию" упаковок с табачными изделиями.
Если пачки сигарет сделать просто белыми, это не отпугнет
курильщиков. На них гораздо сильнее подействуют изображения поврежденных
органов и грозные предупреждения, уверена Эвелина Бледанс. Актриса и
телеведущая предложила свой вариант дизайна.
"Мне кажется, самое страшное и отталкивающее для курильщика
– это те картинки последствий употребления табака, которые сейчас печатают на
пачках. Выпускать просто белые пачки, на мой взгляд, не имеет смысла, лучше на
этих белых пачках оставить устрашающие картинки – поврежденные органы, опухоли,
бесплодие. Надо пугать и показывать ужасные последствия. Мне кажется, они
сильнее влияют на психику курильщика", – заявила Бледанс изданию EG.ru.
Актриса прокомментировала инициативу Минздрава, которую
озвучила глава ведомства. Вероника Скворцова рассказала, что одной из мер по
борьбе с курением станет выпуск "обезличенных" сигарет – просто белые
пачки без каких-либо логотипов.
Напомним, недавно 49-летняя Эвелина Бледанс решилась родить
третьего ребенка – несмотря на то, что прогнозы медиков были не особо
благоприятными. Звезда прошла через процедуру искусственного оплодотворения и
заявила, что беременная.
Рекомендации медиков атриса соблюдала недолго. Недавно
звезда сняла на видео процесс поглощения торта и предложила его своим
подписчикам. Эксперты из их числа предупредили телеведущую: ее неправильное
питание может стоить здоровья малышу.