Поврежденные ядами сердце, печень и почки – такие картинки надо оставить на пачках сигарет. Эвелине Бледанс не понравилась инициатива Минздрава по обезличиванию упаковок с табачными изделиями.

Поврежденные ядами сердце, печень и почки – такие картинкинадо оставить на пачках сигарет. Эвелине Бледанс не понравилась инициативаМинздрава по "обезличиванию" упаковок с табачными изделиями.Если пачки сигарет сделать просто белыми, это не отпугнеткурильщиков. На них гораздо сильнее подействуют изображения поврежденныхорганов и грозные предупреждения, уверена Эвелина Бледанс. Актриса ителеведущая предложила свой вариант дизайна."Мне кажется, самое страшное и отталкивающее для курильщика– это те картинки последствий употребления табака, которые сейчас печатают напачках. Выпускать просто белые пачки, на мой взгляд, не имеет смысла, лучше наэтих белых пачках оставить устрашающие картинки – поврежденные органы, опухоли,бесплодие. Надо пугать и показывать ужасные последствия. Мне кажется, онисильнее влияют на психику курильщика", – заявила Бледанс изданию EG.ru.Актриса прокомментировала инициативу Минздрава, которуюозвучила глава ведомства. Вероника Скворцова рассказала, что одной из мер поборьбе с курением станет выпуск "обезличенных" сигарет – просто белыепачки без каких-либо логотипов.Напомним, недавно 49-летняя Эвелина Бледанс решилась родитьтретьего ребенка – несмотря на то, что прогнозы медиков были не особоблагоприятными. Звезда прошла через процедуру искусственного оплодотворения изаявила, что беременная.Рекомендации медиков атриса соблюдала недолго. Недавнозвезда сняла на видео процесс поглощения торта и предложила его своимподписчикам. Эксперты из их числа предупредили телеведущую: ее неправильноепитание может стоить здоровья малышу.