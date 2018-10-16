В начале октября в Москве прошёл международный форум «Российская энергетическая неделя».

В начале октября в Москве прошёл международный форум «Российская энергетическая неделя».На форуме «Российская энергетическая неделя» рассказали, в частности, и о тепловом комплексе Владимирской области, его модернизации и повышении энергоэффективности. Регион занял 6 место в рейтинге эффективности систем теплоснабжения поселений РФ.Опыт концессийВ 2018 году Минэнерго России совместно с регионами страны и экспертным сообществом продолжило практику формирования этого рейтинга.На региональном уровне производят ранжирование муниципалитетов, а на федеральном - регионов. Рейтинг оценивает результаты работы органов власти всех уровней: насколько удаётся создавать благоприятные условия для надёжного безаварийного теплоснабжения, снижать расходы топлива и потери тепла, применять современные технологии в тепловых сетях и на стороне потребителей, актуализировать схемы теплоснабжения и реализовывать предусмотренные схемой мероприятия. Рейтинг не только измеряет, но и выявляет лучшие практики, чтобы распространять их повсеместно.Из Владимирской области такой практикой на федеральном уровне считают опыт сдачи проблемных объектов ЖКХ частным компаниям в концессию. Регион до конца года планирует заключить 4 концессионных соглашения в области ЖКХ, сообщает «РИА Недвижимость».Сейчас в области действуют 28 концессионных соглашений в области ЖКХ, 23 из них - в теплоснабжении с объёмом инвестиций 12,1 миллиарда рублей. Основную массу концессионных соглашений заключили с 2013 по 2016 год. По таким соглашениям в области построили 30 котельных.Не всё так красиво?Правда, у некоторых новоявленных концессионеров практически сразу появились большие финансовые проблемы - как с обязательными платежами в бюджеты, так и с зарплатами работникам и оплатой полученных энергоресурсов.В отдел судебных приставов Кольчугинского района поступили удостоверения комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по зарплате с организации ООО «Технология комфорта». Сумма зарплатного долга - больше 5 миллионов рублей.«Выплачивать долг организация-должник, по всей видимости, не собиралась, поэтому деньги пришлось взыскивать принудительно», - описывают ситуацию приставы.«Технология комфорта» - единая теплоснабжающая компания в Кольчугинском районе. Она обеспечивает теплом и горячей водой 481 многоквартирный дом и 93 объекта соцсферы, арендуя 8 котельных и более 70 км коммунальных сетей.Администрация города Коль­чу­ги­но и Кольчугинского района в суде требовали расторгнуть с этим концессионером договоры на аренду коммунальных объектов и взыскать более 3 миллионов долга по арендной плате. В материалах иска указывают, что общий размер задолженности «Технологии комфорта» перед городом и районом - почти 22 миллиона рублей. Кроме того, по данным истца, у концессионера только кредитов больше чем на 70 миллионов рублей. Суд по требованию администраций арестовал счета и имущество компании.В регионе это далеко не единственный «проблемный» арендатор, приведённый в районы благодаря продвижению программы сдачи объектов ЖКХ в концессию. Так, летом этого года новый гарантирующий поставщик электроэнергии в нашей области «Энергосбыт Волга» заявил о намерении ограничить электроснабжение 12 котельных в населённых пунктах Вязниковского района. Обслуживающий котельные концессионер - ООО «Вязники энергия» - накопил долгов на 7 миллионов рублей.КомментарийЗаместитель губернатора Владимирской области Лидия Смолина:«Мы провели большую работу в сфере теплоснабжения, и показатель этой работы - безаварийный прошлый отопительный период. Только в этом году выделили по госпрограммам более 350 миллионов рублей на строительство и модернизацию 10 котельных и 25 километров тепловых сетей».