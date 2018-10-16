Одиозная балерина снова оконфузилась. Хотя хотела казаться гламурной девой.

Одиозная балерина снова оконфузилась. Хотя хотела казаться гламурной девой.Эпиграфом к сегодняшней жизни Анастасии Волочковой вполне могла бы стать фраза из рассказа Аркадия Аверченко "Под столом": "Все женщины, по-моему, дуры. Такую дрянь всюду развели… Напудрит нос и думает, что она королева неаполитанская… Ей-Богу, право!.. Взять бы хлыст хороший да так попудрить…"Насте ведь, правда, кажется, что она красивая, востребованная и талантливая. А очередным снимком, который она разместила на странице в социальной сети, хотела подчеркнуть, что она начитанная и сексуальная. Роскошная машина, книжка в руке, шубка, голые ноги. Белья, как полагают поклонники, на стареющей Насте нет...Разумеется, люди не могли пройти мимо и тут же стали бросать в некогда блистательную балерину камни. Во-первых, им не нравится странная обувь и изуродованные работой ноги Насти. "А зачем такие каблуки-ходули?– Это уродство портит измученные ноги!", "У вас худые ноги из-за чрезмерного потребления алкоголя. Наличие живота, худые ноги и опухшее лицо – это признаки алкоголизма. А они у вас налицо", "Шуба и босоножки... Балерины ноги в тепле держат, но вы уже давно не в строю, поэтому культяпки можно поморозить", – пишут люди.Во-вторых, сам образ вывалившей свои прелести Волочковой очень напоминает путан из 90х. "Ого, и посидеть за рулем тоже дали... А на сигнал нажать позволили? А так-то мы ничего не думали, все те же кэблы и шуба из тушкана, грязные волосы и злобный взгляд", "Человек болен, это ж очевидно: только городские сумасшедшие так одеваются. Какая-то шубейка кургузая, голые ноги, босоножки с помойки..." – считают пользователи. Но Насте плевать на злопыхателей и завистников.