Телеведущая в
экстравагантном наряде пришла на закрытую премьеру фильма Примадонна. 57-летняя
Елена Малышева удивила собравшихся внешним видом.
Телеведущая в
экстравагантном наряде пришла на закрытую премьеру фильма "Примадонна". 57-летняя
Елена Малышева удивила собравшихся внешним видом.
Главные роли в комедии
сыграли Мэрил Стрип и Хью Грант. Картина основана на
реальных событиях и рассказывает историю пожилой американки Флоренс Фостер
Дженкинс, эпатажной певицы, которая абсолютно не имела слуха, но была уверена в
своей неотразимости.
Довольно эпатажно
выглядела на премьере ленты и известная телеведущая. Елена Малышева выбрала для выхода в свет странный и
запоминающийся наряд. На красной дорожке она появилась в строгом образе,
которой разбавили похожая на перья сиреневая бахрома на серой блинной юбке и
блестящий жакет, небрежно накинутый на плечи.
Помимо ведущей "Жить здорово!" по
красной дорожке также прошли и другие звезды. Это Валерия и Иосиф
Пригожин, Влад Топалов, Виктор
Дробыш, Арина Шарапова, Александр
Стриженов с дочерью Александрой
и другие, сообщает "Вокруг ТВ".
Отметим, фильм выходит в
широкий прокат 18 октября. "Примадонна" была дважды номинирована на премию
"Оскар", имеет и ряд других наград.
Как писали Dni.Ru, Елена Малышева продолжает эксперименты над стилем. Ранее ведущая
передач "Здоровье" и "Жить здорово!" похвасталась
коллекцией нарядов, которые предложила оценить. Снимки звезда
опубликовала на своей странице в Instagram.