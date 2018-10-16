Телеведущая в экстравагантном наряде пришла на закрытую премьеру фильма Примадонна. 57-летняя Елена Малышева удивила собравшихся внешним видом.

Телеведущая вэкстравагантном наряде пришла на закрытую премьеру фильма "Примадонна". 57-летняяЕлена Малышева удивила собравшихся внешним видом.Главные роли в комедиисыграли Мэрил Стрип и Хью Грант. Картина основана нареальных событиях и рассказывает историю пожилой американки Флоренс ФостерДженкинс, эпатажной певицы, которая абсолютно не имела слуха, но была уверена всвоей неотразимости.Довольно эпатажновыглядела на премьере ленты и известная телеведущая. Елена Малышева выбрала для выхода в свет странный изапоминающийся наряд. На красной дорожке она появилась в строгом образе,которой разбавили похожая на перья сиреневая бахрома на серой блинной юбке иблестящий жакет, небрежно накинутый на плечи.Помимо ведущей "Жить здорово!" покрасной дорожке также прошли и другие звезды. Это Валерия и ИосифПригожин, Влад Топалов, ВикторДробыш, Арина Шарапова, АлександрСтриженов с дочерью Александройи другие, сообщает "Вокруг ТВ".Отметим, фильм выходит вширокий прокат 18 октября. "Примадонна" была дважды номинирована на премию"Оскар", имеет и ряд других наград.Как писали Dni.Ru, Елена Малышева продолжает эксперименты над стилем. Ранее ведущаяпередач "Здоровье" и "Жить здорово!" похвасталаськоллекцией нарядов, которые предложила оценить. Снимки звездаопубликовала на своей странице в Instagram.