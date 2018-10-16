Союз вкладчиков России начал обнародовать документы, уличающие Центробанк в нарушении закона при назначении временной администрации в банк Югра. Общественная организация пытается восстановить справедливость в отношении потерпевших вкладчиков, которые пострадали от действий регулятора.

Союз вкладчиков России начал обнародовать документы,уличающие Центробанк в нарушении закона при назначении временной администрациив банк "Югра". Общественная организация пытается восстановить справедливость вотношении потерпевших вкладчиков, которые пострадали от действий регулятора.На сайте объединения появились новые в дополнениик тем, которые были опубликованы два дня назад. Речь идет о предписании Центробанкав адрес "Югры" от 6 июля 2017 года о доначислении 13,4 миллиарда рублейрезервов со сроком исполнения до 15 часов следующего дня.Союз вкладчиков отмечает, что предписание было врученопоздно вечером и было заведомо невыполнимым по сроку, так как для егоисполнения отводилось лишь 17 часов с учетом ночного времени или 6 часоврабочего времени. Однако оно было исполнено банком в установленный срок.Второй документ, появившийся на сайте Союза вкладчиков – этотак называемый "План по предупреждению банкротства". Он был утвержден комитетом банковскогонадзора Банка России 7 июля при полном игнорировании действующих норм. Вчастности, документ противоречил законодательству, так как не предусматривал ниодного мероприятия по финансовому оздоровлению "Югры".В общественной организации полагают, что опубликованные документыдоказывают явные нарушения закона со стороны Центробанка при назначениивременной администрации в "Югре" и свидетельствуют, что регуляторзаранее планировал ликвидировать банк и действовал при этом вне правового поля.Лидер Союза вкладчиков Николай Николаев выразил надежду нато, что зафиксированные в официальныхбумагах нарушения Центробанка привлекутвнимание компетентных органов.Ранее на сайте Союза вкладчиков был опубликованпод названием "Значения обязательных нормативов по данным официальнойотчетности ПАО БАНК "Югра", принятой Банком России", из котрого видно, что банкне испытывал финансовых проблем и не нарушил ни одного из обязательныхнормативов, установленных регулятором.Напомним, что летом прошлого года Центробанк ввел временноеуправление в "Югре" в лице Агентства по страхованию вкладов, а затемлишил финансовую организацию лицензии. В конце сентября 2018 года Московский арбитражный суд объявил"Югру" банкротом и назначил конкурсное управление сроком на один год.Представители банка пытаются в суде оспорить законностьдействий регулятора. 24 июля они подали кассационную жалобу в Верховный суд нарешения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации иморатория на удовлетворение требований кредиторов.