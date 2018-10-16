Выдержке и мужеству киевской пианистки можно позавидовать. Со всех сторон в нее летят камни, бывший муж на всю страну обзывает воровкой и требует посадить. А она идет с гордо поднятой головой, ибо уверена в своей невиновности.

Выдержке и мужеству киевской пианистки можно позавидовать. Со всех сторон в нее летят камни, бывший муж на всю страну обзывает воровкой и требует посадить. А она идет с гордо поднятой головой, ибо уверена в своей невиновности.На 22 октября намечено очередное судебное слушание. И Виталина очень хотела бы увидеть на нем бывшего мужа, для которого так много сделала. "Поймем, может быть, в чем он меня хочет обвинить, – объяснила свое желание киевская пианистка. – Я не понимаю, в чем он меня обвиняет. Он ли это? Он ушел, когда меня не было дома. Не предъявлял никаких требований и не говорил ничего про развод. Я буду бороться за свои права".Многие считают, что Виталина – мошенница на доверии, которая обобрала старика и вывела деньги из его театра в офшоры. Все это, конечно, клевета. Ведь красавица Цымбалюк-Романовская – ангел во плоти, а ангелы не могут быть аферистами.Поэтому все показания бывшего мужа и его оголтелой своры Виталина считает клеветой. При этом она полностью уверена в оправдательном приговоре. После очередного судебного заседания она заявила: "Уже очевидно, что ничего не нашли. Я исключаю, что мне дадут срок. Я рассчитываю в жизни только на самое хорошее".Стоит заметить, что сам 83-летний Джигарханян вовсе не жаждет видеть бывшую жену. Его адвокат Евгений Парфенов, как пишет "МК", сообщил: "Судья и сторона защиты настаивают на его присутствии в судебном заседании. Будет здоров – подъедет, но это нежелательно. Армен Борисович соблюдает рекомендации врачей".Напомним, что у Виталины есть сильнейший адвокат Лариса Широкова. И у нее имеются неопровержимые доказательства невиновности лишенной в свое время Джигарханяном невинности Цымбалюк-Романовской. Причем все эти доказательства документально оформлены, а не как у стороны актера – на словах. Так что можно надеяться, что пианистка выедет из этой гнусной истории на белом коне – победительницей.