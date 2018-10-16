Новости, которые буквально взахлеб перепечатывают друг у друга так называемые оппозиционные СМИ. Вот, например, у Медиазоны: В Иркутске сотрудники Нацгвардии (имеется в виду, конечно, Росгвардия) избили беременную женщину, заподозрив ее в краже лампочки. Или Настоящее время.

Новости, которые буквально взахлеб перепечатывают друг у друга так называемые оппозиционные СМИ. Вот, например, у "Медиазоны": "В Иркутске сотрудники Нацгвардии (имеется в виду, конечно, Росгвардия) избили беременную женщину, заподозрив ее в краже лампочки". Или "Настоящее время". Почти теми же словами: мол, "Росгвардеец избил беременную". И уточнение: "Против нее возбудили уголовное дело". Сюда же — кричащий заголовок в "Снобе". И даже заметка на сайте у маргинальных приспешников Гарри Каспарова. Плюс подробности. Такие, что аж волосы дыбом. Нагнетают хором. Дескать, пострадавшая иркутчанка не заплатила за какую-то лампочку в магазине строительных товаров. Ее за это — цитата, причем общая на всех — "били, пинали, коленями встали на грудь, придавили к полу, надели наручники". Жуть, кошмар, нарушение всех возможных прав человека. А еще интересный первоисточник — "Сибирь. Реалии". Подразделение "Радио Свобода". Ни для кого, пожалуй, не секрет: пропагандисты с солидным стажем, на содержании у американского Конгресса. Уже и не припомнить, сколько раз развенчивали их топорные вбросы. Но, может быть, репортаж из Иркутска, в порядке исключения, все-таки объективный?Заголовки душераздирающие, но давайте внимательно посмотрим кадры любительской съемки. На полу кричит женщина, рядом — сотрудник вневедомственной охраны, которая входит в Росгвардию. Никто никого не бьет. Следствием изъята полная запись с камер видеонаблюдения в магазине."Сегодня изъяли и все посмотрели. И как сказали в Следственном комитете нам, что на видео нет факта избиения женщины, — заявила сотрудник Управления Росгвардии по Иркутской области Светлана Карань. — Сотрудники говорят: не пинали мы ее, максимум мы ей руку подавали, чтобы она встала, потому что она была вообще неадекватна. Женщина как бы накинулась на них и пнула сотрудника Росгвардии, и от этого она даже упала. Это со слов сотрудников вневедомственной охраны".СМИ из так называемой оппозиции ссылаются на правозащитника, который ссылается на ту самую женщину — Ирину. Такой вот замкнутый круг."Как говорит Ирина, сотрудник на нее накинулся и начал заламывать ей руки. Обеими руками схватил за правую руку, начал применять захват. В этот момент она такая, знаете, маленькая, пухленькая женщина под тяжестью упала на колени на пол возле касс", — рассказывает версию женщины юрист правозащитного фонда "Общественный вердикт" Святослав Хроменков.Ирина и ее спутник Иван попросили СМИ не указывать их фамилии. Не очень понятная позиция, учитывая намеренную и широкую огласку. Зато в доказательство побоев Ирина показала синяки, которые свежими не назовешь. А еще под вопросом ее беременность."Сегодня вызвали наших сотрудников в следственный отдел, а завтра вызовут женщину в следственный отдел. Выясняют обстоятельства дела, действительно ли она была беременная? И ее побои вызывают подозрение, потому что синяки, которые у нее на теле, которые она предоставляет как доказательство, они такого мутно-желтого цвета уже", — продолжает Светлана Карань.Если лампочку из магазина Ирина вынесла случайно, как пишут псевдо-либералы, то откуда конфликт с охраной магазина? Достаточно просто оплатить товар или вернуть его на полку. На сайте "Сибирь.Реалии" сказано, что охранники якобы вымогали деньги, грозя вызвать Росгвардию."Сибирь.Фейк-ньюс" является дочкой "Радио Свобода", — напоминает председатель Гильдии негосударственной сферы безопасности МТПП Дмитрий Галочкин. — Я считаю, что вот это "Радио Свобода", у него задача прямая – дискредитировать наши правоохранительные органы. Можно с их силами и средствами мониторить весь интернет и из любых инцидентов раздувать какие-то громкие скандалы".Читаем дальше: в отношении Ирины заведено уголовное дело за применение насилия по отношению к представителю власти. В Росгвардии говорят: никакого дела нет."Женщина понимает, что если на сейчас обвинит сотрудника Росгвардии, то ей это может сойти с рук, потому что сейчас оппозиция очень активно ругает в том числе Росгвардию. Налицо провокация!" – считает политтехнолог, эксперт по ведению политических кампаний Владимир Кравцов.Если выяснится, что Ирину никто не бил, Росгвардия подаст в суд на сайт "Сибирь.Реалии". Это нам сказала представитель ведомства. Иск будет по поводу провокационной дезинформации, чтобы неповадно было нагнетать.