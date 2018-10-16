Российский боксер первого тяжелого веса Денис Лебедев, носящий титул чемпиона мира в отпуске по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), проведет очередной бой 24 ноября. На ринге в столице Княжества Монако его соперником станет 35-летний американец Майк Уилсон.

Российский боксер первого тяжелого веса Денис Лебедев, носящий титул чемпиона мира в отпуске по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), проведет очередной бой 24 ноября. На ринге в столице Княжества Монако его соперником станет 35-летний американец Майк Уилсон.Напомним, что Лебедев владел титулами суперчемпиона WBA и чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), однако сначала проиграл соотечественнику Мурату Гассиеву, потеряв пояс IBF. А затем WBA лишила Лебедеву звания за отказ участвовать в турнире Всемирной боксерской суперсерии.В сентябре Денис провел после годичной паузы первый поединок, нокаутировав турка Хизни Алтункая. Всего в карьере 39-летнего Лебедева 31 победа в 33-х боях, напоминает Boxrec.Com. Уилсон всего на четыре года младше россиянина и выиграл в профессиональной карьере все 19 боев.